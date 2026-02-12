Addio a Marco Pierozzi volto e anima del pane artigianale tra Pieve al Toppo e Arezzo

È morto a soli 48 anni Marco Pierozzi, il panettiere di Pieve al Toppo e Arezzo. Dopo una breve malattia, l’artigiano del pane lascia un vuoto tra chi conosceva il suo lavoro e la sua passione. Marco aveva dedicato la vita a portare avanti l’attività di famiglia con il fratello Leonardo, offrendo pane fatto a mano e genuino. La notizia ha colpito tutta la comunità, già in lutto per la perdita improvvisa.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Si è spento a soli 48 anni dopo una breve malattia Marco Pierozzi, l’artigiano del pane, che insieme al fratello Leonardo portava avanti l’attività di panettiere. Da alcune settimane era ricoverato all'ospedale San Donato di Arezzo. Partiti dal piccolo forno a Pieve al Toppo, Marco e Leonardo aveva ingrandito l’attività di famiglia dapprima con il laboratorio (forno e pasticceria) e punto di vendita nella zona industriale di Pieve al Toppo, arrivando pochi anni fa ad aprire anche in centro ad Arezzo all’interno di uno dei due bastioni di Porta Santo Spirito. Oggi e domani i due punti vendita resteranno chiusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Marco Pierozzi, volto e anima del pane artigianale tra Pieve al Toppo e Arezzo Approfondimenti su Marco Pierozzi E' morto Marco Pierozzi, l'artigiano del pane Ieri sera, 11 febbraio, è morto Marco Pierozzi, l'artigiano del pane. La dea bendata fa tappa in Valdichiana: pioggia di quattrini tra Badia al Pino, Pieve al Toppo e Lucignano La dea bendata si presenta in Valdichiana, portando notizie di premi della Lotteria Italia distribuiti tra Badia al Pino, Pieve al Toppo e Lucignano. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. LIVE SAMPDORIA-PALERMO 0-0 36' - ANNULLATO IL GOL DI PIEROZZI PER I ROSANERO Il VAR richiama Di Marco che, in on field review, ravvisa un fallo di Bani su Conti in area di rigore blucerchiata, si resta sullo 0-0 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.