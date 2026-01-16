Il 23 gennaio 2026 alle ore 11.30 a Bibbiena Stazione si inaugura il nuovo Centro Diurno “L’Isola che non c’è”, dedicato a persone con disabilità. La struttura, situata nella ex sede di Tuttosicurezza, offre servizi di supporto e socializzazione. Questo intervento mira a favorire l’inclusione e il benessere della comunità, rafforzando l’offerta di servizi dedicati a persone con bisogni specifici nella zona di Bibbiena.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – . Il 23 gennaio 2026 alle ore 11,30 si terrà a Bibbiena Stazione nella ex sede di Tuttosicurezza, l’inaugurazione della nuova sede del Centro Diurno “L’Isola che non c’è”. “Si tratta di un momento di grande importanza e valore per la nostra comunità che riparte con questa servizio dedicato alle persone con disabilità. Ringrazio la Cooperativa Koinè con la quale ripartiamo in questo nuovo contesto completamente riorganizzato”, commenta l’ Assessore al sociale Francesco Frenos che continua: “Dopo aver trovato i locali, che sono stati presi in affitto da Tuttosicurezza, siamo pronti a ripartire con questa inaugurazione che significa tanto per tutta la nostra comunità”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo centro diurno per persone con disabilità a Bibbiena stazione

