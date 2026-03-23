Passano con il rosso e si schiantano contro un taxi morti due ventenni | le immagini della dashcam

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle immagini della dashcam, sembra che la Kawasaki sia passata con il rosso, non rispettando la precedenza all'incrocio tra via Mugello e corso Ventidue Marzo a Milano. Nell'incidente sono morti due ventenni: Mithum Kuranage ed Elisa Dranca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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