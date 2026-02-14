Arriva l’Olympic Fringe Festival Circo arti di strada e performance Lo spettacolo anima le piazze

L’Olympic Fringe Festival porta circo, arti di strada e performance nelle piazze di Busto Arsizio, creando un’atmosfera vivace nel centro della città. Dopo il successo a Saronno, gli artisti si preparano a coinvolgere il pubblico con spettacoli all’aperto, tra musica, acrobazie e sketch comici. Le strade si riempiranno di colori e suoni nei giorni di oggi, domani e domenica, portando le emozioni delle Olimpiadi invernali tra i passanti.

Dopo il debutto a Saronno, l’Olympic fringe festival approda a Busto Arsizio: oggi, domani e domenica prossima, le piazze e le strade del centro si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, portando lo spirito delle Olimpiadi invernali tra i cittadini. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Varese Welcome e dalla Camera di commercio, in collaborazione con i Comuni di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Luino e Varese, oltre alle associazioni di categoria del settore commercio, utilizza il linguaggio del circo contemporaneo e delle arti performative per celebrare i valori olimpici. Non solo sport, ma un’esperienza immersiva dove il gesto atletico si fonde con l’arte per raccontare il mito, la storia e il futuro dei Giochi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Saronno ospita il primo Olympic Fringe Festival, un evento culturale itinerante promosso dalla Fondazione Varese Welcome e dalla Camera di Commercio di Varese.

Il fine settimana che inizia venerdì 30 gennaio e si conclude domenica 1 febbraio 2026 porta in scena una serie di eventi tra Saronno e Cislago.

