Irina Shayk sarà la co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2026 | È un sogno che si avvera

Irina Shayk sarà la co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2026. La modella russa ha detto di essere felice di tornare sul palco dell’Ariston, definendo l’esperienza come un sogno che si avvera. Shayk spiega che molti cantano Sanremo, ma pochi hanno l’onore di condurlo, e per la serata di giovedì sarà accanto a Laura Pausini, una delle donne più belle del mondo. La cantante italiana, invece, si prepara a condividere il palco con la modella in una serata che promet

«Tutti cantano Sanremo ma molti lo conducono. Nella serata di giovedì, insieme a me e insieme a Laura Pausini, ci sarà una delle donne più belle del mondo. Una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice: Irina Shayk. Non vedo l'ora di incontrarla». Con questo breve messaggio, condiviso su Instagram, il direttore artistico di Sanremo 2026 Carlo Conti ha annunciato che la co-conduttrice della terza serata del Festival della Canzone Italiana sarà la super modella russa. La notizia era stata anticipata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, prima di essere confermata all' Adnkronos. La top model russa, presenza fissa sulle passerelle e sui red carpet di tutto il mondo, sostituirà dunque il comico Andrea Pucci che, dopo le polemiche nate dopo la notizia della sua partecipazione, ha deciso di fare un passo indietro, rinunciando a presenziare sul palco dell'Ariston

