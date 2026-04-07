Il 9 giugno 2025, Laura Orrico si è recata in un centro di riabilitazione con una busta contenente un palloncino festoso, accompagnata dalla sua madre di 79 anni affetta da sclerosi multipla e Parkinson. A 49 anni, Orrico ha annunciato di essere diventata madre grazie al seme di suo marito, deceduto 11 anni prima a causa di un tumore al cervello, e ha riferito che il marito aveva congelato gli spermatozoi al momento della diagnosi.

Il 9 giugno del 2025, Laura Orrico ha infilato un palloncino festoso in una busta della spesa ed è guidata dritta verso il centro di riabilitazione dove sua madre, 79enne affetta da sclerosi multipla e Parkinson, era ricoverata. Le ha chiesto di pescare alla cieca dentro il sacchetto. La donna, confusa, ha letto ad alta voce la scritta sul palloncino: “Congratulazioni?”. La risposta di Laura è stata il compimento di un’attesa lunga un decennio: “Congratulazioni, nonna”. Inizia così, con le lacrime di gioia di una madre e di una figlia in una stanza d’ospedale, l’incredibile racconto affidato a Business Insider dall’attrice 49enne Laura Orrico (apparsa in serie come CSI: Miami ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 49 anni sono appena diventata mamma grazie al seme di mio marito morto 11 anni fa: quando abbiamo saputo che aveva un tumore al cervello ha congelato tutto”: parla Laura Orrico

“Il principe Filippo aveva un tumore al pancreas da 8 anni, si è fatto un’ultima birra di nascosto prima di morire. La Regina non era con lui nel momento della morte, si è infuriata quando l’ha saputo”: i retroscenaPer il mondo intero, e per i registri ufficiali del Regno Unito, il principe Filippo si è spento serenamente per “vecchiaia”.

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