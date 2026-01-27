Ha un tumore al cervello | bimbo di 4 anni operato tre volte ma aveva solo un' infiammazione Maxi-risarcimento alla famiglia

Un recente caso giudiziario riguarda un bambino di 4 anni che, dopo tre interventi, è stato diagnosticato con un’infiammazione invece di un tumore al cervello. La famiglia ha ottenuto un risarcimento di 3,7 milioni di euro dall’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Questo episodio evidenzia l’importanza di diagnosi accurate e di un’approfondita valutazione medica.

Un risarcimento da 3,7 milioni di euro per un paziente ei suoi familiari. Tanto dovrà pagare l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, per aver sottoposto il bambino a ben 3 interventi inutili al cervello tra il 2010 e il 2013: non aveva un tumore, infatti, ma una banale infiammazione. Una vicenda incredibile, raccontata dal quotidiano Repubblica nelle pagine fiorentine. La storia Tutto ha inizio nel 2010 quando al bambino, che non aveva ancora 4 anni, viene diagnosticato un tumore. Invece aveva solo un'infiammazione, ma ormai la macchina si era messa in moto e il piccolo paziente è sotto finito i ferri: subisce dunque tre delicatissimi interventi al cervello, tra cui una lobectomia temporale, che avrebbero dovuto rimuovere la lesione giudicata di natura cancerogena. 🔗 Leggi su Leggo.it

