Fecondazione post mortem attrice di CSI diventa madre con il seme del marito defunto da 10 anni

Un’attrice americana di una serie televisiva nota ha annunciato di aver concepito un bambino utilizzando lo sperma del marito deceduto nel 2015. La donna ha scelto di sottoporsi a una procedura di fecondazione post mortem circa dieci anni dopo la scomparsa del coniuge. La notizia ha suscitato attenzione nel settore medico e tra i media, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi della procedura.

Una storia incredibile che sta facendo il giro del mondo quella diLaura Orrico, l’attrice americana che è diventata madre a 49 anni. L’età non è l’unico dettaglio esclusivo, ma la sua prima figlia, Aviana Rose, è nata con il seme del marito morto dieci anni fa. Una storia divenuta nota soprattutto per essere particolarmente rilevante all’interno del dibattito sulla fecondazione assistita, specialmente su quella post-mortem. L’attrice ha recitato in ruoli rilevanti come nella serie diCSI: Miamied ha incontrato il suo futuro marito nel 1999. Come ha raccontato alla rivistaPeople,si sono sposati nel 2004e solo pochi anni dopo, la tragica scoperta: a suo marito Ryan Cosgrove è stato diagnosticato un tumore al cervello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fecondazione post mortem, attrice di CSI diventa madre con il seme del marito defunto da 10 anni Leggi anche: Si fingono carabinieri e truffano un’anziana di 98 anni: rubata anche la fede del defunto marito Da membro della Nuova Camorra Organizzata alla celebrazione post mortem: è polemicaTempo di lettura: < 1 minuto La morte di Sergio Marinelli, avvenuta a Mercogliano, ha acceso un acceso dibattito in tutta l’Irpinia, sollevando...