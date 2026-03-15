Favoloso Antonelli a 19 anni trionfa in Cina e fa la storia in Formula 1 | un italiano non vinceva da 20 anni

A 19 anni, un pilota italiano si è imposto nel Gran Premio di Cina, ottenendo una vittoria che non si vedeva da 20 anni. Con una corsa impeccabile, ha dominato la gara, lasciando il segno nel mondo della Formula 1. La sua performance ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati, portando a casa un risultato che rimarrà impresso nel campionato.

Favoloso Andrea Kimi Antonelli! L'azzurro conquista la vittoria nel Gran Premio di Cina, firmando un successo storico. Il 19enne italiano ha tagliato il traguardo davanti al compagno di squadra Russell, regalando alla Mercedes una splendida doppietta. Dopo venti anni è il primo pilota italiano a vincere una gara del Mondiale di Formula 1, l'ultimo fu Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 si impose nel Gran Premio della Malesia. Durante la seconda prova del Mondiale di Formula 1, iniziata con una partenza regolare ma con diversi colpi di scena già nei primi giri, Antonelli è scattato dalla pole position — conquistata il giorno precedente con uno straordinario giro che lo ha reso il più giovane poleman della storia della Formula 1. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Favoloso Antonelli, a 19 anni trionfa in Cina e fa la storia in Formula 1: un italiano non vinceva da 20 anni Articoli correlati Favoloso Antonelli, fa la storia e a 19 anni trionfa in Cina: un italiano non vinceva da 20 anniFavoloso Andrea Kimi Antonelli! L'azzurro conquista la vittoria nel Gran Premio di Cina , firmando un successo storico. Formula 1, Antonelli fa la storia! Pole in Cina per il 19enne: un italiano al primo posto nelle qualifiche dopo 17 anniAndrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina , sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1...