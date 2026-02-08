Reyer Venezia terza vittoria esterna | 79-64 a Napoli consolidata la posizione in classifica

L'Umana Reyer Venezia conquista la sua terza vittoria fuori casa. Questa volta, batte Napoli 79-64 e si avvicina sempre di più alle prime posizioni della classifica. I veneti giocano una buona partita e portano a casa punti importanti, lasciando il campo con un risultato netto.

L’Umana Reyer Venezia ha conquistato una convincente vittoria esterna nel campo della Guerri Napoli, imponendosi per 64 a 79. La partita, disputata domenica 8 febbraio 2026, ha visto la squadra lagunare dominare l’incontro, siglando la terza vittoria consecutiva in trasferta e confermando il suo status di terza forza del campionato. Il successo è arrivato in un momento cruciale della stagione, con la Reyer che continua a consolidare la sua posizione in classifica e a dimostrare una ritrovata solidità difensiva, un aspetto che aveva destato qualche preoccupazione nelle precedenti uscite. L’incontro si è svolto in un contesto climatico mite, con nubi sparse e schiarite e una temperatura di 10 gradi Celsius, condizioni che non hanno influito sull’intensità della competizione sul parquet.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Reyer Venezia

Ultime notizie su Reyer Venezia

Una Reyer solida vince anche a Napoli: 64-79Partita mai in discussione e terza vittoria in trasferta consecutiva, ottima prova di squadra con 16 punti per Parks e 15 per Horton ... veneziatoday.it

Torna in campo la Guerri Napoli, alle 16 la sfida contro Venezia! Debutta Totè, Magro: Siamo curiosi di vedere una cosa in campoTorna in campo la Guerri Napoli che affronta domani, nella gara valevole per la quarta giornata di ritorno del Campionato di Serie A, l’Umana Reyer Venezia. La partita si disputerà all’Alcott Arena co ... msn.com

INIZIA LA DOMENICA DI LBA C'è Napoli vs Venezia, con Totè Live: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/guerri-napoli-vs-reyer-venezia-dove-in-tv-preview-diretta-1q-0-2-1-353909 facebook

Reyer Venezia 16:00 ALCOTT Arena Powered by: Guerri Group Acquista sul sito napolibasketball.com o Vivaticket #GuerriNapoli | #DestinationNapoli x.com