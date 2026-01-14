I Simpson | 35 anni fa debuttava Lionel Hutz Ecco perché purtroppo non lo vedremo più

Da nerdpool.it

Sei anni fa, Lionel Hutz, l’avvocato improbabile dei Simpson, ha fatto il suo debutto. Nonostante la sua popolarità, il personaggio è scomparso dal cast, lasciando un senso di perdita tra i fan. In questo articolo, esploreremo le ragioni di questa assenza e il ruolo che Hutz ha avuto nel cuore della serie, ricordando un personaggio che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo di Springfield.

Il mondo di Springfield è vasto e popolato da centinaia di figure memorabili, ma a 35 anni da un debutto storico, i fan continuano a sentire un vuoto incolmabile. Tra i tanti personaggi secondari introdotti nelle 37 stagioni de I Simpson, ce n’è uno che detiene il titolo di “miglior ospite ricorrente”, ma che il destino ha voluto ritirare per sempre dalle scene: l’inimitabile avvocato Lionel Hutz. 10 Gennaio 1991: Il debutto di Lionel Hutz in “Bart viene investito da un’auto”. Esattamente 35 anni fa, andava in onda il decimo episodio della seconda stagione, intitolato “Bart viene investito da un’auto”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

