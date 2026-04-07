Il 27 marzo 2026, una base statunitense in Arabia Saudita è stata colpita da un attacco missilistico proveniente dall'Iran. L'attacco ha provocato ferite a diversi militari statunitensi e distrutto alcuni aerei presenti sulla base. Non sono stati riferiti altri danni o vittime. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni tra i due paesi nella regione.

Un attacco missilistico iraniano ha ferito diversi militari statunitensi e danneggiato vari aerei in una base in Arabia Saudita. Sono stati distrutti diversi aerei cisterna statunitensi. Gli Houthi di chiamano pronti a intervento militare qualora Usa e Israele utilizzassero il Mar Rosso per operazioni ostili contro l’Iran o altri Paesi musulmani. Le forze armate statunitense avrebbero lanciato oltre 850 missili da crociera Tomahawk nella guerra contro l’Iran. L’Aiea sta esaminando i danni provocati da un attacco americano sulla centrale di Yazd. La Germania esclude tramite il suo cancelliere Friederich Merz un cambio di regime in Iran. Un attacco missilistico iraniano ha ferito diversi militari statunitensi e danneggiato vari aerei in una base in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - 27 Marzo 2026 – Attacco iraniano su base Usa in Arabia Saudita

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