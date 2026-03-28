Un attacco missilistico proveniente dall’Iran ha colpito una base militare americana situata in Arabia Saudita, provocando il ferimento di dodici militari. Due di loro sono rimasti in condizioni gravi. L’attacco si è verificato in un momento di tensione tra i due paesi, senza che siano stati annunciati danni significativi alla struttura o altre conseguenze immediate.

Dodici militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base aerea americana in Arabia Saudita, due in modo grave. L’attacco ha preso di mira la base aerea Prince Sultan, e almeno un velivolo è stato danneggiato. Nessuno dei feriti è considerato in pericolo di vita. L’attacco alla base aerea americana Prince Sultan in Arabia Saudita ha coinvolto almeno un missile e diversi droni, secondo quanto riportato dal New York Times e dal Wall Street Journal, che citano fonti anonime. Secondo quanto riportato dal Wsj, i soldati si trovavano all’interno di un edificio della base al momento dell’attacco. Anche diversi aerei per il rifornimento in volo avrebbero subito danni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Raid iraniano su una base americana in Arabia Saudita, dodici militari feriti

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