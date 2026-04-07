15enne teatino ricoverato per meningite | le condizioni restano gravi ma sta rispondendo alle cure

Un ragazzo di 15 anni di Chieti è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione pediatrica di un ospedale di Pescara dopo aver contratto la meningite. Il giovane, trasferito nella notte di Venerdì Santo, sta rispondendo alle terapie e le sue condizioni vengono monitorate attentamente dai medici. La situazione resta delicata, ma al momento non ci sono segni di peggioramento.

Il giovane era arrivato all'ospedale Santissima Annunziata con febbre alta, mal di testa e malessere generale ed è stato trasferito a Pescara, dove è ricoverato in Rianimazione Pediatrica Sta rispondendo positivamente alle terapie il ragazzo di 15 anni, di Chieti, colpito da meningite e trasferito nella notte di Venerdì Santo all'ospedale di Pescara, dove è ricoverato in Rianimazione pediatrica. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi resta riservata, ma le terapie stanno facendo il loro corso. Il giovane era arrivato all'ospedale Santissima Annunziata con febbre alta, mal di testa e malessere generale. Immediatamente i... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Meningite, 15enne italiano ricoverato in gravi condizioniUn ragazzo di 15 anni, residente a Chieti, è ricoverato in rianimazione pediatrica all’ospedale di Pescara per una meningite.

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