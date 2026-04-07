1500 udinesi hanno scelto una Pasquetta culturale

Oltre 1.500 persone hanno deciso di trascorrere il pomeriggio di Pasquetta visitando i musei civici di Udine, approfittando dell’ingresso gratuito e delle iniziative proposte. Tradizionalmente, questa giornata viene associata a sole, grigliate e incontri tra amici, ma quest’anno molti hanno optato per un’opzione diversa dedicata alla cultura. La partecipazione ha coinvolto un numero significativo di visitatori, che hanno scelto di dedicare il tempo libero alla scoperta delle collezioni e delle esposizioni presenti negli spazi museali.

Approfittando dell'ingresso gratuito, in molti hanno trascorso il Lunedì dell'Angelo tra musei, mostre e musica. Gli istituti culturali più frequentati sono stati Casa Cavazzini e il Castello Per molti Pasquetta significa sole, grigliata e rimpatriate. Oltre 1.500 persone, invece, hanno scelto di trascorrere il pomeriggio all’insegna della cultura, approfittando dell’ingresso gratuito e del programma di appuntamenti presso i musei civici di Udine. Il sole e le temperature alte hanno portato in città visitatori e curiosi, molti dei quali hanno fanno tappa alle sedi museali cittadine per viverle in modo del tutto originale. È la conferma di un’iniziativa, “Musica e Musei”, che riscuote ogni anno un grande successo contribuendo a valorizzare le collezioni permanenti e il patrimonio storico e culturale udinese. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: In vent'anni hanno chiuso metà edicole udinesi, di questi giorni è l'ultimo caso

Arengo e civismo udinesi hanno celebrato la Giornata della rivolta contro il precariato nel ricordoA Udine, domenica 1° febbraio 2026, si è svolta una manifestazione di memoria e impegno civile in occasione della Giornata della rivolta contro il...