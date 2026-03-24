In vent' anni hanno chiuso metà edicole udinesi di questi giorni è l' ultimo caso

Le edicole sembrano ormai uno dei simboli di un'epoca al tramonto. Il quotidiano comprato al mattino, accompagnato spesso e volentieri dal caffè (o dal cappuccino) e “cornetto” presi al bar, ha rappresentato l'inizio della giornata di generazioni di italiani. Nate a fine Ottocento, non sono state solo delle rivendite di giornali, ma veri e propri bazar della cultura e presidi di socialità, dove si incontrano attualità, costume e chiacchiere. Non solo: nei tipici, e ormai, romantici chioschi che ospitano gli edicolanti si è sempre trovato davvero di tutto, dai biglietti dell'autobus ai giocattoli per bambini, dai portachiavi agli articoli da cartoleria. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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