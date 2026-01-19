10eLotto | in Campania vinti oltre 26mila euro

Nel weekend, in Campania, il 10eLotto ha registrato diverse vincite, con un totale superiore a 26.000 euro. Secondo quanto riportato da Agipronews, sono state realizzate cinque vincite, tra cui un premio di 6.000 euro a Pompei, in provincia di Napoli. Questi risultati evidenziano come il gioco possa portare a ricompense significative anche in modo occasionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania a segno con il 10eLotto. Nel weekend, come riporta Agipronews, messe a segno cinque vincite per un totale di oltre 27mila euro: a Pompei, in provincia di Napoli, centrato un 1 Oro da 6.300 euro in Strada Statale 145, a Lauro, in provincia di Avellino, realizzato un 6 Oro da 6mila euro in via Angelo Scarpati, a cui si aggiungono tre vincite da 5.000 euro, tutte tra Napoli e provincia, con un 3 Extra a Casalnuovo di Napoli in via Casarea, un 7 Doppio Oro a Napoli in via Materdei e un 8 Doppio Oro a Nola in Strada Statale VII Bis. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 204,4 milioni di euro dall’inizio del 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La dea bendata bacia la provincia di Salerno: vinti oltre 26mila euro

La fortuna sorride ancora alla provincia di Salerno, con un’importante vincita di oltre 26.000 euro. A Oliveto Citra, un fortunato giocatore ha ottenuto questa somma grazie al terno oro 20-69-90 sulla ruota di Napoli. Un risultato che testimonia come, anche in modo discreto, la dea bendata possa favorire i cittadini della zona.

