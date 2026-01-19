10eLotto vinti 6mila euro a Lauro

Nel weekend, la Campania ha registrato diverse vincite al 10eLotto, con un totale superiore a 27.000 euro. A Pompei, in provincia di Napoli, è stato centrato un 1 Oro da 6.000 euro. Questi risultati confermano l’interesse dei giocatori per il gioco, che continua a offrire opportunità di vincita in modo regolare e responsabile.

Campania a segno con il 10eLotto. Nel weekend, come riporta Agipronews, messe a segno cinque vincite per un totale di oltre 27mila euro: a Pompei, in provincia di Napoli, centrato un 1 Oro da 6.300 euro in Strada Statale 145, a Lauro, in provincia di Avellino, realizzato un 6 Oro da 6mila euro in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: 10eLotto, a Verolengo vinti 75mila euro Leggi anche: 10eLotto: vincita da 6mila euro sul Lago Maggiore Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. 10eLotto, colpo da 9mila euro a Comerio. La Lombardia fa il pieno anche nel Lotto - I premi più ricchi del concorso di giovedì 8 gennaio 2026 portano nella regione un bottino di oltre 35mila euro. laprovinciadivarese.it

10eLotto premia Verona: vinti 20mila euro con un “8” Doppio Oro nel concorso del 15 gennaio. #Veneto #Verona #Lotto x.com

10eLotto: a Valmontone e Civita Castellana vinti 60mila euro - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.