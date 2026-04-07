10 coltellate e fuga | 6 anni di carcere per studente USA a Palermo

Un giovane studente statunitense è stato condannato a sei anni di carcere dalla giudice per le udienze preliminari di Palermo. La sentenza si riferisce a un episodio in cui il ragazzo avrebbe inferto dieci coltellate e poi si sarebbe dato alla fuga. La vicenda risale agli ultimi mesi e ha portato a un procedimento giudiziario che ha coinvolto l’accusa di aggressione.

Joseph Decker, uno studente proveniente dagli Stati Uniti, è stato condannato a sei anni di reclusione dalla GUP di Palermo, Patrizia Ferro. La sentenza riguarda l’aggressione con un’arma da taglio a un cittadino bengalese di 29 anni, avvenuta nella zona della Vucciria. L’episodio risale alla notte del 14 dicembre, in via dell’Argenteria, precisamente all’incrocio con vicolo Paterna. In quell’occasione, il giovane americano, che si trovava in vacanza in città insieme a due compagni di studi, ha colpito la vittima con circa dieci coltellate mentre quest’ultima camminava sola in quel tratto di strada. Il giovane statunitense alloggiava in una struttura ricettiva situata proprio nella via dove è scattata la violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 10 coltellate e fuga: 6 anni di carcere per studente USA a Palermo Studente di 17 anni accoltellato davanti a scuola nel Frusinate. L'aggressore è in fugaAGI - Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il grave episodio verificatosi venerdì pomeriggio a Sora, in provincia di Frosinone. Sesso con una bimba di 10 anni: il giudice lo condanna a 5 anni di carcereSi è chiuso con una condanna a cinque anni di carcere il processo a carico del 29enne originario del Bangladesh accusato degli abusi su una bambina...