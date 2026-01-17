Studente di 17 anni accoltellato davanti a scuola nel Frusinate L' aggressore è in fuga

Un giovane studente di 17 anni è stato accoltellato davanti a una scuola a Sora, nel Frusinate. L'aggressore è attualmente in fuga. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e garantire la sicurezza della zona.

AGI - Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il grave episodio verificatosi nel primo pomeriggio di ieri a Sora, in provincia di Frosinone. Intorno alle 14, i carabinieri sono intervenuti in via Lucarelli, all'esterno del Liceo Artistico, dove un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni, minacciandolo con un coltello puntato alla gola e provocandogli alcune escoriazioni. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 10 giorni per un'escoriazione al collo.

