Sesso con una bimba di 10 anni | il giudice lo condanna a 5 anni di carcere

Un uomo di 29 anni originario del Bangladesh è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver commesso abusi su una bambina di 10 anni all’interno di un centro di accoglienza a Collio. La sentenza arriva al termine di un processo che ha portato alla condanna dell’imputato, evidenziando l’importanza di tutelare i minori e garantire la sicurezza nelle strutture di accoglienza.

Si è chiuso con una condanna a cinque anni di carcere il processo a carico del 29enne originario del Bangladesh accusato degli abusi su una bambina di dieci anni all'interno dell'ex albergo di San Colombano di Collio, struttura trasformata in centro di accoglienza straordinaria per richiedenti.

