processo contro tabloid il principe harry e liz hurley arrivano in tribunale

Il principe Harry e Liz Hurley sono presenti all’Alta Corte di Londra per il processo contro l’editore del Daily Mail. Harry ha fatto ingresso in tribunale giovedì, seguito dall’attrice, che potrebbe testimoniare nel procedimento legale. La causa riguarda presunte violazioni della privacy e diffamazione, e rappresenta un importante momento nel contesto delle controversie tra celebrità e media.

Il principe Harry è tornato anche giovedì all’Alta Corte di Londra. Il duca del Sussex è arrivato in tribunale poco dopo l’attrice Elizabeth Hurley, che dovrebbe testimoniare nella causa legale contro l’editore del Daily Mail. Mercoledì, all’inizio della sua testimonianza contro l’editore del tabloid, il principe Harry ha assunto un tono difensivo e, alcune ore dopo, ha lasciato il banco dei testimoni con le lacrime agli occhi. “Continuano a perseguitarmi, hanno reso la vita di mia moglie un vero inferno”, ha detto trattenendo le lacrime all’Alta Corte di Londra. Harry e altre sei personalità di spicco, tra cui anche il cantante Elton John, sostengono che Associated Newspapers Ltd. 🔗 Leggi su Lapresse.it

