Il presidente ucraino ha visitato Damasco, incontrando il suo omologo siriano. Durante l'incontro, si è parlato di scambi di esperienze militari tra i due paesi. La visita si è svolta in un momento di attenzione internazionale sulla situazione in Ucraina e sui rapporti tra i governi coinvolti. La visita ufficiale ha coinvolto anche discussioni su possibili collaborazioni future nel settore della difesa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a Damasco per colloqui con il suo omologo siriano, Ahmed al-Sharaa (Al Jolani) I due leader – scrive Zelensky su X – hanno “concordato di lavorare insieme per portare maggiore sicurezza e maggiori opportunità di sviluppo alle nostre società. Abbiamo discusso della situazione nella regione e delle prospettive per cambiarla in meglio. Abbiamo anche esaminato le circostanze della guerra della Russia contro l’Ucraina e sono grato per il sostegno. C’è un forte interesse per lo scambio di esperienze militari e di sicurezza. Apprezzo le parole di rispetto per il nostro popolo”. Zelensky ha poi... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky a Damasco: ‘interesse a scambiare esperienze militari’

Zelensky a Damasco per incontrare Al JolaniIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Damasco, in Siria, per colloqui con il leader siriano Ahmed al-Sharaa.

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