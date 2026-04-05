Il presidente ucraino ha raggiunto Damasco per incontri ufficiali, includendo una visita a un altro leader siriano. La visita si svolge in un momento di attenzione internazionale sulla regione, senza ulteriori dettagli sui temi trattati o sugli esiti previsti. La presenza del leader ucraino nel paese mediorientale rappresenta un passo nel suo tour diplomatico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai contenuti degli incontri.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Damasco, in Siria, per colloqui con il leader siriano Ahmed al-Sharaa. Lo ha riferito all’Afp un alto funzionario ucraino. L’aereo di Zelensky è “atterrato a Damasco” per la visita del presidente ucraino, accompagnato dal ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, per discutere di “cooperazione tra i due Paesi” e della “situazione della sicurezza nella regione”, ha affermato la fonte. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky a Damasco per incontrare Al Jolani

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