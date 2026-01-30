La svolta di Damasco Istituzioni politico-militari curde nello Stato siriano

In Siria, qualcosa di importante sta accadendo. Il governo di Damasco e le forze curde hanno firmato un accordo il 30 gennaio 2026. Questo passo potrebbe cambiare le cose nel Nord-Est del paese, dove da settimane si era temuto un’escalation militare. Ora, sembra che ci sia una via d’uscita, anche se la situazione resta tesa e da seguire con attenzione.

In Siria sembra che ci sia stata una svolta significativa. Un accordo raggiunto il 30 gennaio 2026 tra il governo siriano e le milizie curde poste note come Forze democratiche siriane segna un passaggio politico e militare che, almeno sulla carta, riduce l’incertezza nel Nord-Est del Paese, dopo settimane di tensioni che avevano fatto temere un’escalation militare tra il governo centrale e le forze paramilitari curde. Un primo perno dell’intesa è la fusione delle componenti armate curde nell’apparato nazionale. L’accordo prevede infatti la creazione di una divisione dell’esercito siriano composta da tre brigate provenienti dalle Sdf, un meccanismo pensato appositamente per rendere stabile la presenza dei combattenti curdi nelle catene di comando statali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La svolta di Damasco. Istituzioni politico-militari curde nello Stato siriano Approfondimenti su Damasco Forze curve L’assalto finale del governo siriano alle Sdf. Damasco annuncia la ripresa di Aleppo Il governo siriano ha dichiarato la fine delle operazioni militari ad Aleppo, con la riconquista del quartiere Sheikh Maqsoud, ultimo presidio delle Forze Democratiche Siriane (SDF). Siria, arriva il cessate il fuoco: accordo tra Damasco e forze curde È stato raggiunto un accordo tra Damasco e le forze curde per un cessate il fuoco in Siria. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Damasco Forze curve Argomenti discussi: Curdi abbandonati, Al Sharaa vince e consolida il potere; Il Rojava ci ha insegnato che cosa vuol dire democrazia; Siria. Curdi delusi dall’accordo con Damasco, ‘Abbandonati da Stati Uniti ed Europa’; La Siria riconosce il curdo: una svolta linguistica (e politica). Siria, la resa dei conti tra il governo di Damasco e i curdi produce sfollati e crisi umanitariaHuman Rights Watch: A rischio la vita dei civili, consentire gli aiuti e indagare sui presunti abusi. Favorita la fuga dalle carceri dei jihadisti dell’ISIS ... repubblica.it Le forze democratiche siriane annunciano un accordo di normalizzazione con DamascoIntegrazione e cooperazione, le parole chiave nella nuova Siria dopo l'accordo raggiunto oggi tra le Forze Democratiche Siriane (Sdf), a guida curda e il governo di Damasco per un cessate il fuoco. U ... msn.com Svolta in Siria: l'esercito regolare riconquista l'aeroporto di Tabqa. Le forze di Damasco avanzano nella provincia di Raqqa prendendo il controllo dello scalo strategico -- https://www.ilmetropolitano.it/2026/01/18/svolta-in-siria-lesercito-regolare-riconquista-lae - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.