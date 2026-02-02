Al cinema arriva L' oro del Reno un viaggio onirico tra ricordi e immaginario

Nell'ambito del progetto "Acquaviva. Fiumi, storie, paesaggi" a cura di Istituto Comprensivo n. 8 e di Italia Nostra Sezione di Forlì in collaborazione con Associazione di Cultura Gabriella Poma e Nuova Civiltà delle Macchine, lunedì 2 febbraio (ore 20.45) si tiene la proiezione de “L'oro del Reno” del regista Lorenzo Pullega. “L’oro del Reno” è un racconto che riunisce le storie che si svolgono intorno a un fiume, il Reno italiano. Il compito di viaggiare e testimoniare i racconti ambientati tra presente e passato lungo le sue sponde spetta a un regista che, incaricato da uno “strambo circolo locale” di realizzare un documentario, si mette in viaggio dalla sorgente alla foce del fiume, raccogliendo appunti e impressioni.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Reno Fiume

Questa domenica pomeriggio il teatro Comunale di Cesenatico ospita lo spettacolo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Reno Fiume

Argomenti discussi: Giorno della Memoria, Il dono più prezioso oggi in sala e stasera su Sky Cinema e NOW; The Dangers in My Heart – The Movie arriva al cinema; L’anno nuovo che non arriva di Muresanu domani al Centrale; L’Agente Segreto arriva oggi al cinema: il film candidato agli Oscar da non perdere.

Franco Battiato. Il lungo viaggio, dove arriva al cinema in Campania: l'elenco completo delle saleL’atteso biopic Franco Battiato. Il lungo viaggio, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il ... msn.com

Franco Battiato, arriva al cinema il primo biopic: Il lungo viaggio evento speciale a febbraio 2026Dal 2 al 4 febbraio 2026 arriva al cinema come evento speciale Franco Battiato. Il lungo viaggio, il primo film che racconta la vita e ... msn.com

Care amiche e amici dell’Accademia del Cinema italiano, che fate parte della giuria dei David dì Donatello, vorrei segnalarvi il film ‘L’oro del Reno’ regia di Lorenzo Pullega, perché è un film bellissimo, e pure perché, se ritenete giusta la candidatura, potreste - facebook.com facebook

#Cinema | "Aspettando Anya" In occasione della #GiornatadellaMemoria Stasera #27gennaio in prima serata su #Tv2000 Canale 28 dtt 157 Sky Con #NoahSchnapp, #ThomasKretschmann, #JeanReno e #AnjelicaHuston Il film mostra un capit x.com