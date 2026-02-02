Al cinema arriva L' oro del Reno un viaggio onirico tra ricordi e immaginario
Nell'ambito del progetto "Acquaviva. Fiumi, storie, paesaggi" a cura di Istituto Comprensivo n. 8 e di Italia Nostra Sezione di Forlì in collaborazione con Associazione di Cultura Gabriella Poma e Nuova Civiltà delle Macchine, lunedì 2 febbraio (ore 20.45) si tiene la proiezione de “L'oro del Reno” del regista Lorenzo Pullega. “L’oro del Reno” è un racconto che riunisce le storie che si svolgono intorno a un fiume, il Reno italiano. Il compito di viaggiare e testimoniare i racconti ambientati tra presente e passato lungo le sue sponde spetta a un regista che, incaricato da uno “strambo circolo locale” di realizzare un documentario, si mette in viaggio dalla sorgente alla foce del fiume, raccogliendo appunti e impressioni.🔗 Leggi su Forlitoday.it
