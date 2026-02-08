Yildiz Juve ovazione del pubblico dello Stadium e abbraccio della dirigenza | cosa è successo prima del match con la Lazio – VIDEO

I tifosi dello Juventus Stadium hanno accolto con entusiasmo Yildiz prima della partita contro la Lazio. Il giocatore è stato acclamato dal pubblico, che ha esultato per il suo rinnovo fino al 2030. Anche la dirigenza ha mostrato il suo supporto, abbracciando il calciatore prima di scendere in campo.

Yildiz osannato dal pubblico dello Stadium dopo il prolungamento al 2030: cori e l'abbraccio della dirigenza prima della Lazio. La sfida tra Juventus e Lazio all'Allianz Stadium si apre con un'ondata di emozione pura, trasformando il consueto pre-partita in una vera e propria festa dedicata al gioiello più prezioso della rosa di Luciano Spalletti. Se la partita di stasera porta in dote punti pesanti per la classifica, per Kenan Yildiz rappresenta il primo atto ufficiale in campo dopo la firma che ha blindato il suo futuro in bianconero. Proprio nella giornata di ieri, infatti, la società ha annunciato il tanto atteso rinnovo contrattuale del talento turco fino al 2030, una mossa strategica fondamentale per blindare la stella del progetto tecnico.

