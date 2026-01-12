Juve Cremonese LIVE | a breve il fischio d’inizio allo Allianz Stadium

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Cremonese allo Allianz Stadium, valida per la 20ª giornata di Serie A 2025/26. Qui troverai aggiornamenti su risultato, cronaca, moviola e tabellino, per restare informato sull’andamento del match. La nostra copertura vuole offrire un quadro chiaro e preciso degli eventi in campo, senza enfasi o sensazionalismi, per permetterti di seguire l’incontro con attenzione e semplicità.

di Andrea Bargione Juve Cremonese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di risultati utili consecutivi per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 3-0 sul campo del Sassuolo – che ospitano la Cremonese allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cremonese 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve – a fine primo tempo – PAGELLE. Juve Cremonese 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Cremonese LIVE: a breve il fischio d’inizio allo Allianz Stadium Leggi anche: Cremonese Juve LIVE: a breve il fischio d’inizio! Leggi anche: Juve Pafos 0-0 LIVE: fischio d’inizio allo Stadium! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Juve-Cremonese: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Serie A | Dove vedere Juventus-Cremonese; Juventus-Cremonese, Spalletti in conferenza LIVE; Juventus-Cremonese, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni. Juve-Cremonese, diretta: risultato in tempo reale e formazioni ufficiali. Le scelte di Spalletti per l'attacco - I bianconeri in campo all'Allianz Stadium contro la squadra di Nicola per riagguantare la zona Champions e accorciare sulle squadre di testa ... msn.com

Inizia il riscaldamento?Allianz Stadium in festa ?????#Shorts #TUTTONOTIZIE

I pullman di Juve e Cremonese sono allo Stadium FOTO e VIDEO del pre partita #JuveCremonese x.com

#Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per #JuveCremonese. Nessuna particolare sorpresa. Presente #Kelly che ha smaltito il problema fisico. Ancora ai box #Conceicao. La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.