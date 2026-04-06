Una startup spagnola specializzata in intelligenza artificiale ha raccolto 130 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento di Serie B. Il capitale sarà utilizzato per sviluppare strumenti di mappatura terrestre, con l’obiettivo di migliorare i modelli di intelligenza artificiale. La società ha così raggiunto lo status di unicorno, rafforzando la sua presenza nel settore tecnologico.

La startup spagnola Xoople ha ottenuto un finanziamento di 130 milioni di dollari tramite un round di Serie B per potenziare la mappatura terrestre destinata ai modelli di intelligenza artificiale. L’operazione, guidata da Nazca Capital, segna un passaggio cruciale per l’azienda fondata nel 2019. Oltre al lead investor, hanno partecipato all’operazione MCH Private Equity, Endeavor Catalyst e Buenavista Equity Partners, insieme al CDTI, che è il fondo per lo sviluppo tecnologico sostenuto dal governo della Spagna. Con questo nuovo apporto, il capitale totale raccolto dalla società raggiunge i 225 milioni di dollari. Fabrizio Pirondelli, cofondatore e CEO, ha evitato di rivelare l’esatta valutazione aziendale post-finanziamento, limitandosi a dichiarare che l’impresa è ora entrata nell’area dei cosiddetti unicorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xoople diventa unicorno: 130 milioni per l’AI della Terra

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