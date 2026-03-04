Terra dei Fuochi | confisca da 205 milioni ai fratelli Pellini

Il Tribunale di Napoli ha confiscato 205 milioni di euro ai fratelli Pellini, imprenditori attivi nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. La decisione è stata presa il 4 marzo 2026 e riguarda i tre fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, coinvolti in procedimenti legali legati alle attività della Terra dei Fuochi.

NAPOLI, 4 marzo 2026 – Il Tribunale di Napoli (presidente Teresa Areniello) ha disposto una confisca da 205 milioni di euro per i fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, imprenditori nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. Il Gico del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Napoli ha messo i sigilli a 8 aziende tra Napoli, Frosinone e Roma, 224 immobili tra Napoli, Salerno, Caserta, Cosenza, Latina e Frosinone; 75 terreni; 70 rapporti finanziari, 72 auto, 3 barche e 2 elicotteri. Secondo le indagini parte delle loro ricchezze sono frutto del traffico illecito di rifiuti nella cosiddetta 'Terra dei Fuochi'.