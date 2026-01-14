Nel podcast Off The Top, Rikishi ha espresso apprezzamenti per Stephanie Vaquer e Trick Williams, sottolineando il loro talento e potenziale. Ha evidenziato l'importanza di sviluppare ulteriormente le loro capacità nel mondo della WWE, lasciando trasparire fiducia nelle loro future performance. Le parole di Rikishi riflettono un'attenzione sincera verso questi atleti emergenti, sottolineando l’attenzione della WWE verso le nuove promesse del settore.

Nel podcast Off The Top, Rikishi ha parlato di Stephanie Vaquer e Trick Williams. Lodandoli e dimostrando quanto si aspetti da loro nel prossimo futuro. Le sue parole su Stephanie Vaquer. Per quanto riguarda Stephanie Vaquer, Rikishi ha parlato di come abbia conquistato immediatamente il pubblico WWE nonostante le difficoltà con l’inglese. Secondo la leggenda samoana, Vaquer “sarà qualcuno con cui fare i conti” perché è una “bestia” sul ring, molto fluida in tutto ciò che fa e bravissima a coinvolgere i fan, motivo per cui vede per lei grandi cose in arrivo. “Trick sembra già una superstar”. Rikishi si è poi concentrato su Trick Williams, da poco salito nel main roster e reduce dalla sua prima vittoria a SmackDown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rikishi esalta Stephanie Vaquer e Trick Williams

