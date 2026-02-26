aj styles un hall of famer fenomenale

Chi ascolta lo Zona Wrestling Radio Show già sa che non ho molto apprezzato le modalità con cui siamo arrivarti all’ultimo match di AJ Styles. Riassumendo il discorso, non mi è piaciuto che tutto sia avvenuto così in fretta. L’addio a uno dei più grandi talenti della sua generazione poteva essere gestito su un periodo più lungo, non dico come per Cena, ma neanche da un mese all’altro. Aggiungo che metterlo contro Gunther a così breve distanza dall’ultimo incontro di Cena, ha reso inevitabile un incontro tra i due match. L’impatto di quel sorriso mentre cede del bostoniano è stato storico, niente di paragonabile allo svenimento di AJ. Quanto avrei preferito una faida diversa, più personale e in un altro contesto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

