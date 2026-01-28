Da alcune indiscrezioni, sembra che Marvel abbia lasciato trapelare la durata di Avengers: Doomsday attraverso i post promozionali di Wonder Man. La casa di produzione potrebbe aver fatto intentionally trapelare l’indizio per alimentare le discussioni tra i fan, che ormai si chiedono se il film sarà davvero così lungo come si vocifera. Intanto, sui social, gli appassionati continuano a teorizzare e a cercare di capire quanto durerà il prossimo grande crossover Marvel.

Nei suoi post promozionali a sostegno della nuova serie con Yahya Abdul-Mateen II da oggi in streaming, Marvel avrebbe nascosto l'epica durata del suo prossimo crossover Probabilmente, i Marvel Studios sono a conoscenza delle speculazioni che riguardano la durata colossale di Avengers: Doomsday e sfruttando la promozione di Wonder Man potrebbe essersi presa gioco dei fan. Recentemente sono circolate sul web alcune voci secondo cui Avengers: Doomsday avrebbe una durata mastodontica di circa 3 ore e 45 minuti, il che lo renderebbe il film più lungo di tutto il Marvel Cinematic Universe. Wonder Man è approdata in streaming su Disney+ nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Wonder Man ha spoilerato la durata di Avengers: Doomsday? Ecco l'indizio

Approfondimenti su Avengers Doomsday

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Did This Spoiler Just Reveal Avengers Doomsdays Plot

Ultime notizie su Avengers Doomsday

Argomenti discussi: Wonder Man – La recensione senza Spoiler della nuova serie Marvel Spotlight; Spider-Man dice addio al passato: rivelata la svolta di Brand New Day che cambierà per sempre l'eroe; Wonder Man – Analisi, easter egg e spiegazione del finale della serie TV!; Wonder Man – La nostra recensione in anteprima della nuova serie MCU!.

Wonder Man, dove e come si colloca esattamente nel MCU?Scoprite tutti i segreti della continuity di Wonder Man nella timeline del Marvel Cinematic Universe: che posto occupa la nuova serie? serial.everyeye.it

Wonder Man, 5 cose importanti da ricordare prima della nuova serie MarvelWonder Man sorprende la critica posizionandosi come una delle migliori serie MCU: ecco alcuni elementi da ricordare prima di guardarlo. serial.everyeye.it

Da oggi tutte le puntate di Wonder Man sono disponibili su Disney+ *Faby - facebook.com facebook