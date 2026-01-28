Wonder Man ha spoilerato la durata di Avengers | Doomsday? Ecco l' indizio

Da alcune indiscrezioni, sembra che Marvel abbia lasciato trapelare la durata di Avengers: Doomsday attraverso i post promozionali di Wonder Man. La casa di produzione potrebbe aver fatto intentionally trapelare l’indizio per alimentare le discussioni tra i fan, che ormai si chiedono se il film sarà davvero così lungo come si vocifera. Intanto, sui social, gli appassionati continuano a teorizzare e a cercare di capire quanto durerà il prossimo grande crossover Marvel.

Nei suoi post promozionali a sostegno della nuova serie con Yahya Abdul-Mateen II da oggi in streaming, Marvel avrebbe nascosto l'epica durata del suo prossimo crossover Probabilmente, i Marvel Studios sono a conoscenza delle speculazioni che riguardano la durata colossale di Avengers: Doomsday e sfruttando la promozione di Wonder Man potrebbe essersi presa gioco dei fan. Recentemente sono circolate sul web alcune voci secondo cui Avengers: Doomsday avrebbe una durata mastodontica di circa 3 ore e 45 minuti, il che lo renderebbe il film più lungo di tutto il Marvel Cinematic Universe. Wonder Man è approdata in streaming su Disney+ nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

