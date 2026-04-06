Will Ospreay ha annunciato pubblicamente il suo fidanzamento con Alex Windsor, confermando che il matrimonio si terrà il 15 giugno. Lo stesso wrestler britannico ha spiegato di non poter partecipare agli eventi della NJPW in programma quel mese, poiché quella data coincide con le sue nozze con la collega di All Elite Wrestling. La coppia, quindi, si unirà in matrimonio in una cerimonia prevista per metà giugno.

Will Ospreay e Alex Windsor sono ufficialmente fidanzati. A rivelarlo è stato lo stesso wrestler britannico: in una intervista ha spiegato di non poter competere negli show della NJPW di giugno poiché il 15 dello stesso mese si sposerà con la dolce metà e collega in All Elite Wrestling. “Non posso fare una apparizione a Osaka il 14 giugno poiché il giorno dopo io e Alex ci sposiamo. Ma vorrei partecipare a quanti più eventi possibili. La AEW è il mio luogo ideale, ma ho un feeling speciale col Giappone e vorrei spendere quanto più possibile del tempo coi miei compagni dello United Empire”. Seconde nozze per la Windsor: era stata sposata dal 2019 al 2020 insieme al collega Ryan Smile, morto a causa di un gesto estremo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Will Ospreay: “Io e Alex (Windsor) ci sposiamo il 15 giugno”

“Ci sposiamo”. Unione civile tra i due sindaci di Fratelli d’Italia e LegaIl prossimo 27 giugno potrebbe segnare una data destinata a entrare nelle cronache politiche e civili del Paese.

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Si parla di: Dynamite 01.04.2026 Winnipeg. AEW. I’m home.

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