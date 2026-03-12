Ci sposiamo Unione civile tra i due sindaci di Fratelli d’Italia e Lega

Il 27 giugno si terrà un’unione civile tra i due sindaci, uno rappresentante di Fratelli d’Italia e l’altro della Lega, in una cerimonia che attirerà l’attenzione dell’opinione pubblica. La coppia, composta da figure di rilievo nel panorama politico locale, ha annunciato pubblicamente il proprio matrimonio, che si svolgerà in un luogo ancora da definire.

Il prossimo 27 giugno potrebbe segnare una data destinata a entrare nelle cronache politiche e civili del Paese. In Friuli Venezia Giulia, infatti, due sindaci appartenenti a partiti del centrodestra si preparano a unirsi civilmente dopo cinque anni di relazione. Si tratta del primo cittadino di Pordenone per Fratelli d’Italia, e del sindaco di Carlino, in provincia di Udine, eletto con la Lega. La loro unione, anticipata dai quotidiani Il Gazzettino e Messaggero Veneto, assume un significato particolare anche per il contesto politico in cui si inserisce. I partiti di appartenenza dei due amministratori locali sono infatti tradizionalmente schierati a difesa della famiglia considerata nella sua forma più tradizionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Prima unione civile tra due sindaci: uno di FdI e uno della Lega. Pd: “Possibile grazie a una legge approvata dal centrosinistra”La prima unione civile tra due sindaci omosessuali si terrà il 27 giugno, in quella che potrebbe diventare una data storica.

Due sindaci del centrodestra si sposano: unione civile tra Basso e Bazzo accende il dibattito politicoChi sono Alessandro Basso e Loris Bazzo, i due sindaci che si uniranno civilmente? Una notizia destinata a far discutere politica e opinione pubblica.

UNIONI CIVILI: PEZZOPANE, DUE SINDACI DI DESTRA SPOSI, AVEVAMO RAGIONE, DIRITTI SERVONO A TUTTIL’AQUILA – Due sindaci di destra con oleranno a giusta unione civile. Auguri a loro. Utilizzano una legge fortemente voluta dal centrosinistra e dalla destra ostacolata in ogni modo. I diritti infa ... abruzzoweb.it

Prima unione civile tra due sindaci in Italia: si sposano Basso e Bazzo, entrambi di destraTra le contraddizioni della propria sponda politica, il sindaco di Pordenone Alessandro Basso (Fratelli d'Italia) e il sindaco di Carlino Loris Bazzo (Lega) si uniranno civilmente il 27 giugno a Porde ... gay.it

