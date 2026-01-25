Durante l'ultima puntata di Collision, la AEW ha annunciato la formazione di un nuovo tag team femminile composto da Jamie Hayter e Alex Windsor. Questa partnership, tutta inglese, rappresenta un’aggiunta interessante al roster femminile della promotion, offrendo nuove opportunità e dinamiche nel panorama del wrestling professionistico. La collaborazione tra le due atlete apre scenari inediti per le future storyline e competizioni.

L’episodio di Collision di questa settimana ha visto nascere una nuova alleanza tutta inglese nel roster femminile della AEW. Alex Windsor e Jamie Hayter, ex AEW Women’s World Champion, hanno ufficializzato la loro unione in un segmento trasmesso durante lo show, dichiarando apertamente le loro intenzioni di puntare ai titoli di coppia. La proposta di Alex Windsor a Jamie Hayter. In un vignette andato in onda a Collision, la Windsor ha rivolto un appello diretto alla connazionale, sottolineando come entrambe condividano la stessa mentalità combattiva e come sia arrivato il momento per la Hayter di tornare a lottare per un titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Jamie Hayter e Alex Windsor formano un nuovo tag team

