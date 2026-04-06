WhatsApp | l’IA sintetizza le chat infinite in pochi secondi

WhatsApp sta per lanciare una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale che permette di riassumere in pochi secondi i messaggi accumulati nelle chat, nei canali e nei gruppi. La novità mira a semplificare la consultazione di conversazioni lunghe e complesse, offrendo agli utenti un modo rapido per avere una panoramica dei contenuti più importanti. La funzione sarà disponibile in un prossimo aggiornamento dell'app.

WhatsApp introdurrà presto una funzione di intelligenza artificiale per sintetizzare i messaggi accumulati nelle chat, nei canali e nei gruppi. Lo strumento nasce per abbattere i tempi di recupero delle conversazioni troppo dense. Il problema è noto a chi gestisce flussi comunicativi intensi. Quando si torna online dopo ore trascorse in attività sportive, al cinema o durante una riunione, l’accumulo di centinaia di messaggi rende difficile orientarsi tra discussioni parallele e contenuti condivisi. La soluzione tecnica, denominata message summarization, è già stata individuata nella versione beta per Android 2.25.15.12. Il sistema interverrà automaticamente quando il volume di testi non letti supererà una soglia prestabilita, proponendo un riepilogo immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WhatsApp: l’IA sintetizza le chat infinite in pochi secondi Su WhatsApp puoi bloccare le chat con Face ID: ecco come attivare la funzione in 10 secondiLa privacy digitale non è solo una questione di protezione dai colossi del web o dagli hacker dall’altra parte del mondo. L’IA legge le risonanze magnetiche cerebrali in pochi secondi e segnala le emergenzeI ricercatori dell’Università del Michigan hanno sviluppato un sistema di intelligenza artificiale capace di analizzare le scansioni MRI del cervello... Temi più discussi: WhatsApp introduce AI per riassumere messaggi da più chat non lette; WhatsApp: arrivano i riassunti AI per più chat insieme; Il mondo vieta i social agli adolescenti: la mappa dei divieti (e la situazione in Italia). Ok, ora WhatsApp ti sintetizza i messaggi, se sono troppo lunghiRiassumere i messaggi non letti su WhatsApp con una sintesi organizzata per temi e punti chiave, così da non perdere nessuna comunicazione chiave, ma nemmeno dieci minuti per leggere (e ascoltare) ... esquire.com Sempre più spazio per l’IA su WhatsApp: presto riassumerà pure le chat non letteTra le novità in arrivo su WhatsApp pare vi sia anche una funzione per consentire agli utenti di generare riepiloghi delle chat non lette ... tuttoandroid.net Italia pronta a vietare i social: a rischio anche WhatsApp e Telegram facebook