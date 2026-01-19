Su WhatsApp puoi bloccare le chat con Face ID | ecco come attivare la funzione in 10 secondi
Scopri come attivare la funzione di blocco con Face ID su WhatsApp in pochi semplici passaggi. Questa opzione permette di proteggere le chat in modo discreto e efficace, garantendo maggiore privacy nelle conversazioni quotidiane. Un metodo rapido e sicuro per preservare i tuoi dati senza complicazioni.
La privacy digitale non è solo una questione di protezione dai colossi del web o dagli hacker dall’altra parte del mondo. A volte, il problema è molto più vicino: si chiama occhio indiscreto del partner, collega impiccione o semplicemente qualcuno che ha in mano il tuo smartphone nel momento sbagliato. Ed è proprio qui che WhatsApp ha deciso di intervenire con una funzionalità che potrebbe salvare più di una situazione imbarazzante. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo ha introdotto da tempo il Lucchetto Chat, uno strumento pensato per alzare un muro invalicabile attorno alle conversazioni più delicate. 🔗 Leggi su Screenworld.it
