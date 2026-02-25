Vulcano Buono | tra l’inaugurazione dei Supermercati Piccolo e l’evento SICURA con l’Esercito

Fine settimana di eventi al Vulcano Buono: inaugurazione dei Supermercati Piccolo con Al Bano e mostra dell'Esercito Italiano per l'iniziativa SI.CU.RA.. Si proseguirà fino a domenica con i visitatori del centro che potranno prendere parte anche al circuito di Military Fitness, uno spazio dinamico e interattivo pensato per avvicinare soprattutto i più giovani all’attività fisica e ai valori di cui il modo militare e lo sport sono portatori. Momento centrale dell’iniziativa saranno le conferenze a carattere valoriale, durante le quali è previsto l’intervento del Sergente Maggiore del Ruolo d’Onore, Pasquale Mele, che racconterà la sua esperienza vissuta in servizio con particolare riferimento alla missione in Afghanistan. A fare gli onori di casa l’Amministratore Delegato del Vulcano Buono, Francesco Furino e il direttore, Guglielmo Cirillo. Apre i battenti, sempre il 27022026 alle ore 10. 🔗 Leggi su 2anews.it

