Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei fino al 7 aprile limitazioni a Pescara e Reggio Calabria

L'aeroporto di Brindisi resterà senza carburante fino alle 12 del 7 aprile, limitando i rifornimenti ai voli considerati essenziali. Nel frattempo, anche gli aeroporti di Pescara e Reggio Calabria hanno subito restrizioni sui rifornimenti di carburante, con impatti sui voli programmati. La situazione ha causato disagi ai passeggeri e alle operazioni di volo nelle rispettive strutture.