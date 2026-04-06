Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei fino al 7 aprile limitazioni a Pescara e Reggio Calabria
L'aeroporto di Brindisi resterà senza carburante fino alle 12 del 7 aprile, limitando i rifornimenti ai voli considerati essenziali. Nel frattempo, anche gli aeroporti di Pescara e Reggio Calabria hanno subito restrizioni sui rifornimenti di carburante, con impatti sui voli programmati. La situazione ha causato disagi ai passeggeri e alle operazioni di volo nelle rispettive strutture.
Aeroporto di Brindisi senza carburante fino alle 12 del 7 aprile, rifornimenti limitati ai voli essenziali. "Si richiede ai piloti di calcolare una quantità di carburante sufficiente già dallo scalo precedente", riporta un Notam. Carburante limitato anche a Pescara e Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: «Fate rifornimento altrove». Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara
Carburante finito all’aeroporto di Brindisi: scalo in difficoltà fino al 7 aprile. Limitazioni a Reggio Calabria e PescaraDisagi per il traffico aereo nello scalo pugliese dell’aeroporto di Brindisi, dove il carburante per gli aerei non sarà disponibile almeno fino alle...
Temi più discussi: Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: Fate rifornimento altrove. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara; Raccordo aeroporto-stazione: c'è la nuova azienda. E promette di fare in fretta; Collegamento ferrovia-aeroporto, Cmc prende il controllo del cantiere e riavvia i lavori; Ripartono i lavori per il raccordo treno-aeroporto di Brindisi.
L'aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino a domani alle 12L’aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Lo si legge sui nuovi Notam, i bollettini aeronautici, emessi nelle ultime ore. Viene spiegato che il car ... lagazzettadelmezzogiorno.it
L'aeroporto di Brindisi resta senza carburante. Che succede: gli scali a seccoUn effetto domino che parte dall'Iran e arriva fino agli aeroporti italiani. Lo scalo di Brindisi risulta attualmente privo di carburante per gli ... iltempo.it
Negli aeroporti arrivano gli effetti della guerra in Iran. L'aeroporto di Brindisi rimarrà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Lo si legge sui nuovi Notam, i bollettini aeronautici, emessi nelle ultime ore. facebook
Voli, carburante esaurito all'aeroporto di Brindisi. Limitazioni anche a Reggio Calabria e Pescara x.com