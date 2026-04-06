Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei fino al 7 aprile limitazioni a Pescara e Reggio Calabria

Da fanpage.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto di Brindisi resterà senza carburante fino alle 12 del 7 aprile, limitando i rifornimenti ai voli considerati essenziali. Nel frattempo, anche gli aeroporti di Pescara e Reggio Calabria hanno subito restrizioni sui rifornimenti di carburante, con impatti sui voli programmati. La situazione ha causato disagi ai passeggeri e alle operazioni di volo nelle rispettive strutture.

Aeroporto di Brindisi senza carburante fino alle 12 del 7 aprile, rifornimenti limitati ai voli essenziali. "Si richiede ai piloti di calcolare una quantità di carburante sufficiente già dallo scalo precedente", riporta un Notam. Carburante limitato anche a Pescara e Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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