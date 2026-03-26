United Airlines trasforma i sedili in divani | Relax Row debutta nel 2026 sui voli a lungo raggio

Nel 2026, United Airlines introdurrà sull'economy di lunga percorrenza una nuova opzione chiamata Relax Row, composta da sedili che si trasformano in divani. Questa novità punta a offrire maggiore comfort ai passeggeri durante i voli prolungati. La compagnia ha annunciato l’implementazione di questa configurazione sui voli a lungo raggio, senza specificare quali rotte saranno interessate o quanti sedili saranno coinvolti.