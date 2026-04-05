Basket Serie A | Venezia fa il blitz vincente a Bologna battendo 86-82 la Virtus

Da sport.quotidiano.net 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultimo turno di Serie A di basket, l’Umana Reyer Venezia ha ottenuto una vittoria in trasferta contro la Virtus Bologna con il punteggio di 86-82. La partita si è disputata in un clima di grande equilibrio, con entrambe le squadre che hanno combattuto punto a punto fino alla fine. La sfida si è svolta nel rispetto del regolamento ufficiale, senza incidenti o interventi disciplinari.

Bologna, 5 aprile 2026 – Colpaccio dell’Umana Reyer Venezia che, nell’ultimo posticipo del turno pasquale della Serie A di basket, fa il blitz Virtus Arena piegando 86-82 l’Olidata padrona di casa, la quale incassa la sesta sconfitta di fila tra campionato ed Eurolega e viene così riagganciata dalla Germani Brescia e riavvicinata (a due lunghezze di distanza) proprio dai lagunari e dall’EA7 Emporio Armani Milano, che nel pomeriggio ha superato 80-76 l’Unahotels Reggio Emilia (22 punti per Armoni Brooks). Venezia è riuscita ad imporsi al termine di una battaglia equilibratissima, in cui a fare la differenza è stata la precisione ai liberi di Kyle Wiltjer (14 punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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