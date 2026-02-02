Riforma della magistratura tra falsi miti e rischi reali | incontro dell' Anm a Palazzo Alvaro

Questa settimana si tiene a Reggio Calabria un incontro sulla riforma della magistratura. L’appuntamento è mercoledì 4 febbraio alle 16, nella Sala Perri di Palazzo Corrado Alvaro in piazza Italia. L’evento affronta i falsi miti e i rischi reali legati alla riforma, con partecipanti pronti a discutere senza troppi giri di parole.

Si terrà mercoledì 4 febbraio, alle ore 16, nella Sala Perri di Palazzo Corrado Alvaro, in piazza Italia, nel cuore di Reggio Calabria, l’incontro intitolato “La riforma della magistratura tra falsi miti e rischi reali”. L’iniziativa, promossa dalla giunta esecutiva sezionale Anm di Reggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Palazzo Alvaro

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Palazzo Alvaro

Argomenti discussi: Giustizia, il bivio: riforma o ridefinizione del potere?; Riforma della giustizia: il Manifesto degli Avvocati contrari; La riforma della giustizia non farà funzionare i centri in Albania; Riforma della Giustizia, anche a Brescia la sfida tra Sì e No sarà tutta politica.

Reggio Calabria, tutto pronto per l’evento Riforma della magistratura tra falsi miti e rischi realiSi terrà mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 16.00, nella Sala Perri del Palazzo Corrado Alvaro, in Piazza Italia, nel cuore di Reggio Calabria, l’incontro intitolato La riforma della magistratura tr ... strettoweb.com

Riforma della giustizia, scontro tra toghe e governoIl confronto tra toghe e politica sulla riforma della giustizia si è riacceso durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. vocealta.it

Danni maltempo, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha consegnato al ministro Matteo Salvini un dossier prodotto dal 2022 ad oggi L'invito del rappresentante di Palazzo Alvaro: “Occorre una programmazione di interventi per la preve facebook