Villar Dora | scontro tra due Ypsilon caos nel traffico di Pasquetta

Lunedì 6 aprile 2026, alle 12:45, due vetture Lancia Ypsilon si sono coinvolte in un incidente a Villar Dora, lungo l’ex statale 24 del Monginevro. L’impatto ha causato disagi alla circolazione, con i mezzi coinvolti che ostruivano la carreggiata e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno assistito i conducenti senza registrare feriti gravi.

Lunedì 6 aprile 2026, intorno alle 12:45, due Lancia Ypsilon si sono scontrate a Villar Dora lungo l’ex statale 24 del Monginevro. L’impatto è avvenuto nell’incrocio tra via Avigliana e via Cuminie, in un momento di forte traffico legato alla festività di Pasquetta. La dinamica ha il coinvolgimento di due veicoli dello stesso modello. Una delle auto, di colore rosso, ha subito danni pesanti al lato anteriore sinistro, con la distruzione del gruppo ottico e il distacco del paraurti, oltre a un probabile problema al semiasse. L’altra vettura, una Ypsilon grigia, è rimasta ferma sulla strada a breve distanza dal punto in cui i due mezzi si sono urtati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villar Dora: scontro tra due Ypsilon, caos nel traffico di Pasquetta Incidente in tangenziale a Collegno: scontro tra due auto e un furgone, traffico nel caosTangenziale nel caos nella mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, a causa di un incidente avvenuto in direzione nord Milano-Aosta poco prima... Incidente in tangenziale a Collegno: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata. Traffico nel caosUn incidente ha mandato nel caos la tangenziale nord nel tardo pomeriggio e nella prima serata di oggi, venerdì 16 gennaio 2026. VALSUSA, INCIDENTE SULL’EX STATALE 24: SCONTRO TRA DUE AUTO A PASQUETTAVILLAR DORA – Incidente stradale nel territorio di Villar Dora. Il sinistro si è verificato a Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026, intorno alle ore 12:45, in Via Cuminie, sull'ex statale 24 del Monginevro ... valsusaoggi.it Violento scontro tra un’auto e un mezzo per la pulizia delle strade nel Torinese: muore l’automobilistaAll’alba a Villar Dora, nel Torinese, un uomo è morto dopo un violento scontro tra un’auto e un mezzo per la pulizia delle strade: inutili i soccorsi. Un’altra persona è rimasta ferita. Leggi tutte le ... fanpage.it