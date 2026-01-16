Incidente in tangenziale a Collegno | scontro tra due auto una si ribalta in carreggiata Traffico nel caos

Oggi, venerdì 16 gennaio 2026, sulla tangenziale nord di Collegno si è verificato un incidente tra due auto, con una delle vetture che si è ribaltata in carreggiata. La collisione ha causato ingorghi e disagi nel traffico, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per la gestione della situazione. Si consiglia di percorrere percorsi alternativi e di prestare attenzione alle eventuali indicazioni in zona.

Un incidente ha mandato nel caos la tangenziale nord nel tardo pomeriggio e nella prima serata di oggi, venerdì 16 gennaio 2026. Si è trattato dello scontro tra due auto, una delle quali, una Fiat Panda, si è ribaltata in carreggiata. Entrambi i veicoli viaggiavano in direzione sud.

