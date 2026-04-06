Vigorito e quella frase da brividi | Non posate le maglie e le bandiere perché noi continueremo a combattere

Nel pomeriggio di oggi all'Arechi, il Benevento ha celebrato il ritorno in serie B dopo la promozione conquistata a maggio 2023. Durante l’evento, un dirigente ha pronunciato una frase che ha suscitato emozioni tra i presenti, affermando: “Non posate le maglie e le bandiere perché noi continueremo a combattere”. La giornata si è conclusa con un clima di festa e entusiasmo tra tifosi e staff, pronti a ripartire dalla seconda divisione.

Tempo di lettura: 3 minuti È dolce il pomeriggio dell’Arechi per il Benevento (LEGGI QUI) che ha visto materializzarsi il ritorno in quella serie B lasciata a maggio 2023. Dopo due anni di purgatorio in una categoria lontana anni luce dagli standard societari, di squadra e di staff della Strega alla fine ha avuto ragione la passione di Vigorito che aveva promesso di riportare il Benevento (almeno) in serie B. Tra il dire e il fare, al netto del budget, a volte c’è di mezzo il mare e non era affatto scontato imporsi nel girone C di Serie C dove i giallorossi hanno dovuto fare i conti con due autentiche corazzate come Catania e la stessa Salernitana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vigorito e quella frase da brividi: ” Non posate le maglie e le bandiere perché noi continueremo a combattere” Leggi anche: Gianfranco Rizzetto, il dirigente sindacale muore a 61 anni. I colleghi della Cgil: «Continueremo le battaglie che hai scelto di combattere» Leggi anche: Iran attacca paesi Golfo. Ministro Esteri: continueremo a combattere