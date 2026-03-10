Iran attacca paesi Golfo Ministro Esteri | continueremo a combattere

L'Iran ha lanciato un attacco contro i paesi del Golfo, con il ministro degli Esteri che ha dichiarato che il paese continuerà a combattere finché sarà necessario. Ha inoltre escluso al momento la possibilità di negoziati con gli Stati Uniti, lasciando intendere che la strategia iraniana resta incentrata sulla resistenza e sulla forza. La situazione rimane tesa nella regione.

