Iran attacca paesi Golfo Ministro Esteri | continueremo a combattere

Da tv2000.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran ha lanciato un attacco contro i paesi del Golfo, con il ministro degli Esteri che ha dichiarato che il paese continuerà a combattere finché sarà necessario. Ha inoltre escluso al momento la possibilità di negoziati con gli Stati Uniti, lasciando intendere che la strategia iraniana resta incentrata sulla resistenza e sulla forza. La situazione rimane tesa nella regione.

Continueremo a combattere fino a quando sarà necessario. Il ministro degli Esteri iraniano esclude al momento anche un eventuale negoziato con gli Stati Uniti. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

