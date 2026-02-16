Gianfranco Rizzetto il dirigente sindacale muore a 61 anni I colleghi della Cgil | Continueremo le battaglie che hai scelto di combattere
VENEZIA - Addio a Gianfranco Rizzetto. Il dirigente sindacale della Cgil e cofondatore del "Festival dei Matti" è scomparso ieri, domenica 15 febbraio, all'età di 61 anni. A ricordarlo con molto affetto sui social gli amici e le persone che hanno avuto modo di conoscerlo. Tra loro anche i colleghi sindacalisti: "Riccardo era un compagno e amico, figura sindacale di grande spessore umano e politico, che ha dedicato la sua vita a dare voce a chi aveva meno tutele, a chi faceva più fatica, a chi restava ai margini", si legge nella nota diffusa dalla Cgil. La carriera "Il suo è stato un percorso sindacale lungo e intenso, attraversato da scelte nette e da una coerenza rara - sono le parole dei colleghi - Gianfranco ha fatto un lungo percorso sino ad arrivare alla guida della Funzione Pubblica di Venezia negli anni delle grandi trasformazioni del lavoro pubblico: anni segnati da riorganizzazioni, esternalizzazioni, tagli, nuove forme di precarietà e pressione crescente sui servizi essenziali", continua la nota "In quella fase complessa seppe tenere insieme la difesa dei lavoratori e la qualità del servizio pubblico, con uno sguardo sempre rivolto alle persone e alla loro dignità". 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
