Domani sera, per la partita tra Fiorentina e Torino, sono stati messi in atto divieti temporanei. Nelle zone dello stadio, non si potranno vendere alcolici né bevande in vetro. La misura, valida solo per sabato 7 febbraio, mira a prevenire incidenti e mantenere l’ordine pubblico durante l’evento.

FIRENZE – In occasione della partita Fiorentina-Torino in programma domani, sabato 7 febbraio 2026, alle 20.45, sono stati adottati specifici provvedimenti di sicurezza ai sensi dell’articolo 2 del T.U.LL.P.S. È inoltre disposto il divieto di detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti, sia all’interno dello stadio Franchi sia nelle aree esterne ricomprese nello stesso perimetro. Le misure rientrano nelle consuete disposizioni adottate per garantire ordine pubblico e sicurezza durante gli incontri calcistici di maggiore afflusso. Il provvedimento è stato emanato a Firenze il 5 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Torino: stop alla vendita di alcolici e bevande in vetro. Tutti i divieti in vigore sabato 7

Domenica 14, in occasione della partita Fiorentina-Verona, sarà adottato un divieto di vendita di alcolici e bevande in vetro in alcune zone della città.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

