Rissa durante la festa patronale accoltellati due ragazzi

Durante la festa di San Ciro a Grottaglie due ragazzi sono rimasti feriti in una rissa scoppiata ieri sera. Due giovani, uno dei quali minorenne, sono stati accoltellati durante il caos e sono stati portati in ospedale. La festa si è trasformata in violenza improvvisa che ha sorpreso tutti.

Festa di San Ciro finita nel sangue ieri sera a Grottaglie, in provincia di Taranto. Due giovani sono rimasti feriti a coltellate, uno dei quali minorenne, al termine di una violenta rissa scoppiata per cause ancora da chiarire. L’episodio è avvenuto nella tarda serata nella zona del luna park, dove un gruppo di ragazzi sarebbe venuto alle mani. Durante la zuffa uno dei giovani coinvolti ha impugnato un coltello con il quale ha colpito più volte un ventenne del posto. Ferito anche un sedicenne che si trovava con lui e che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di sedare la lite: il ragazzo è stato raggiunto da una coltellata a un braccio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Rissa durante la festa patronale, accoltellati due ragazzi Approfondimenti su Festa San Ciro Palermo, rissa durante la festa patronale: sospesa per dieci giorni l'attività di un bar a Sferracavallo Fuochi pirotecnici non in regola durante una festa patronale, denunciate due persone Durante le recenti festività patronali, la polizia di Stato ha intensificato i controlli per prevenire l’uso e la vendita illegale di fuochi pirotecnici. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Festa San Ciro Argomenti discussi: DALLA FESTA PER L’EPIFANIA ALLA RISSA, DENUNCIATO 24ENNE PER VIOLAZIONE DEL DASPO WILLY A VIBO VALENTIA; Festa dell’Epifania finisce in rissa, denunciato un 24enne a Vibo; Festa abusiva finisce in rissa, denunciato un ventiquattrenne a Vibo Valentia; Il video virale mostra l’uomo calpestato durante la caotica rissa alla stazione di servizio mentre l’adolescente viene arrestato. Festa abusiva finisce in rissa: 24enne denunciato, sanzioni per il localeUna festa danzante organizzata in un noto locale del centro di Vibo Valentia, si è trasformata in una notte di tensione, tra un’aggressione tra giovani, una denuncia per la violazione del cosiddetto ... cn24tv.it Villa Carcina, rissa in un bar durante una festa: divieto di accesso ai localiProvvedimento del questore di Brescia contro tre stranieri coinvolti nei disordini di un mese fa. Sequestrati coltello e spranga, tre uomini denunciati per rissa e resistenza. quibrescia.it LIV MORGAN elimina per ultima TIFFANY STRATTON e vince la Rissa Reale 2026. Terzo posto per SOL RUCA. Durante il match Liv ha tradito RAQUEL RODRIGUEZ, gettandola fuori dal quadrato. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.